Три российских журналиста погибли в ЦАР

Три журналиста погибли в Центральноафриканской республике. Как сообщил СМИ главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, одной из жертв стал корреспондент-расследователь Орхам Джемаль. Его по фотографии опознала и жена. Также погибли оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. По имеющейся на данный момент информации, российские граждане были расстрелены на одном из блокпостов неизвестным вооруженными людьми. В ЦАР съемочная группа проводила съемки фильма о ЧВК Вагнер. Представитель МИД Мария Захарова уже сообщила СМИ, что тела россиян будут возвращены на родину в ближайшее время.

Москва. Другие новости 31.07.18

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