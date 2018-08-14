Водителя убитых в Африке российских журналистов поместили в тюрьму

Водителя убитых в Центральноафриканской Республике россиян поместили под стражу из опасений за его безопасность, сообщили в посольстве РФ. На сегодняшний день он проходит по делу в статусе свидетеля. Еще одним поводом для ареста стала необходимость иметь к нему беспрепятственный доступ на случай следственных действий.

По словам представителя российской дипмиссии, группа следователей СКР еще не приехала в ЦАР. «Мы ждем их приезда, но дата неизвестна», – приводит РИА «Новости слова дипломата. Известно, что на сегодняшний день в столице ЦАР Банги находится группа российских журналистов.

В посольстве для них провели инструктаж по вопросам безопасности. Они в свою очередь посвятили дипломатах о своих планах. Представители посольства договорились быть с ними в контакте, если понадобится какая-то помощь или по вопросу обмена информацией.

Ранее в Федеральном агентстве новостей заявили о намерении сформировать съемочную группу для отправки в ЦАР. В ее задачи будет входить изучение общей обстановки в ЦАР и выявление сложностей, с которыми репортер может столкнуться в этой стране. В издании заверили, что работа съемочной группы будет согласована с МИД России и соответствующими госорганами ЦАР.

Как писал «Новый День», российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль приехали в ЦАР по туристическим визам, а их целью были съемки сюжета. 30 июля на автомобиль, на котором они передвигались, было совершено вооруженное нападение. Водителю удалось скрыться, а журналисты погибли, получив множественные огнестрельные ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Предполагаемый мотив нападения – ограбление. У россиян при себе было много дорогостоящего оборудования.

Как сообщили Центре управления расследованиями, который направил россиян в ЦАР, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в Африке, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ранее МИД России опубликовал рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.

Банги, Иван Гридин

Банги. Другие новости 13.08.18

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