Захарова назвала мотив убийства россиян в Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью нападавших на российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) было ограбление. Слова Захаровой опубликованы в твиттере МИДа.

«По предварительным данным правоохранительных органов [ЦАР], россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления», – заявила Захарова. По ее словам, журналисты были убиты при попытке оказать сопротивление.

Как передает РИА «Новости», Захарова также заявила, что погибшие Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль не подавали заявку на аккредитацию, чтобы попасть на военную базу, где тренировались российские военные.

По словам Захаровой, президент ЦАР направил главе Российской Федерации личное послание с соболезнованиями. В документе он выразил надежду, что при российской поддержке ЦАР сможет надежно восстановить мир и безопасность на всей территории страны.

Как писал «Новый День», 1 августа сотрудники следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту убийства (ст.105 УК РФ) российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибута в префектуре Кемо.

В «Центре управления расследованиями» Михаила Ходорковского, который направил группу из трех россиян в ЦАР, сообщили, что те снимали документальное кино о местной жизни. В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили, что тела трех погибших россиян с множественными огнестрельными ранениями были обнаружены на дороге в оставленной машине, которая также была повреждена выстрелами.

В нападении и убийстве трех россиян принимали участие не менее 10 человек, которые говорили по-арабски, а сама атака произошла в считающимся безопасным районе. Россиян убили на месте, а их водителю удалось бежать. Он и рассказал о случившемся. Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю. Россияне выехали из Сибю в понедельник, 30 июля, около 7 вечера по местному времени. «Представители местных сил безопасности советовали им не отправляться в путь, потому что было уже темно», но они ослушались.

По данным «Медиазоны», россияне отправились на встречу со своим помощником и везли дорогостоящую аппаратуру, что и могло стать причиной нападения. По словам старшего исследователя по Африке Human Rights Watch Льюиса Маджа, бандитизм со смертельным исходом широко распространен в ЦАР, но этот случай является странным, так как в этом районе бандитские группировки не активны.

Местные власти считают, что россиян могли убить боевики мусульманского повстанческого движения «Селека». «Наше посольство и центральный аппарат МИД запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический», – сообщила ранее Захарова, отметив, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности. В МИД «нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР».

Представитель МИД также рассказала, что при себе у погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. По информации французского издания Ouest-France, целью поездки Джемаля, Расторгуева и Радченко был район, где расположен батальон правительственной армии, подготовкой которого занимались инструкторы из России.

По данным Newsru.com, журналисты готовили сюжет про наемников из ЧВК «Вагнера». В апреле 2018 года французское издание Le Monde писало, что вместе с началом официальных поставок оружия из России в ЦАР, в этом году туда же приехали и люди славянской внешности, не говорящие по-французски, не носящие обмундирования, положенного по уставу.

В марте 2018 года МИД РФ сообщал, что для «укрепления национальных силовых структур в ЦАР» в страну из России направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, а также партия стрелкового оружия, все это сделано по просьбе президента Фостена-Арканжа Туадеры. На отправку военных и оружия дал согласие Совет Безопасности ООН. По данным СМИ, это первый случай убийства россиян в ЦАР.

Межконфессиональный конфликт в ЦАР продолжается с 2013 года. Тогда представители мусульманской коалиции «Селека» захватили столицу страны Банги и свергли президента-христианина Франсуа Бозизе. В ответ были созданы отряды ополчения, которые начали расправы над представителями мусульманской общины.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.08.18

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