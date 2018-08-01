В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

Сегодня в московском регионе объявлен повышенный – «оранжевый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода около 30 градусов.

При этом в ближайшие дни синоптики обещают, что в дневное время столбик термометра будет находиться в этих же пределах.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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