Следствие ужесточило обвинение по делу для братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы ужесточил обвинение для владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, находящихся в международном розыске. Об этом сообщил следователь Николай Будило.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств в особо крупных размерах были обнаружены дополнительные эпизоды противоправных действий двух фигурантов.

«По делу проводятся следственные действия в соответствии с планом, в том числе с обвиняемыми, которые находятся в международном розыске. Двум из них обвинение переквалифицировано с тех статей, которые были, на 210-ю (создание преступного сообщества и участие в нем), а также добавлены эпизоды преступной деятельности. Направлены запросы о правовой помощи, связанные с необходимостью их задержания», – цитирует его слова «Интерфакс».

Как уточняет «Коммерсантъ», в рамках расследования уголовного дела в Кабардино-Балкарии проведено уже более 40 обысков, в частности, по адресам предприятий «ГлобалЭлектроСервис» и «Интэкс». Следователи также допросили свыше 40 человек, которые дали подробные показания о деятельности фирм, подконтрольных братьям Магомедовым.

Напомним, Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, общий ущерб от действий олигархов оценивается в 2,5 млрд рублей. Местонахождение похищенных денег, часть из которых якобы выведена на счета офшорных копаний за рубеж, не установлено.

Одним из фигурантов дела также является бывший финансист группы компаний «Сумма» Александр Кабанов, которому инкриминируется «совершение деяния, относящегося к преступлениям против собственности, связанного с хищением денежных средств ПАО «ФСК ЕЭС». Он был взят под стражу 8 февраля.

Москва, Мария Вяткина

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