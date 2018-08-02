Уже скоро: синоптики прогнозируют спад жары в Москве

Московский главк МЧС предупредил о повышенной погодной опасности в российской столице. Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики прогнозируют сегодня до 32 градусов.

«Днём 02 августа с 10:00 до 17:00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С», – говорится в сообщении.

«В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», – предупредили в МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, жара в столичном регионе пойдет на спад в ближайшие выходные, но в пятницу, 3 августа, вновь ожидается до 30°.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, с приближением циклона с северо-запада, атмосферное давление будет падать. Ночами без осадков, минимальная температура 16…18° в Москве и 13…18° по области. Днем местами пройдут кратковременные дожди. В субботу после полудня 27…29° в столице и 24…29° по области, в воскресенье чуть прохладней – 25…27° и 23…28° соответственно.

В понедельник, 6 августа, вновь ожидается небольшой дождь, ночью 12…17°, днем 22…27°. Во вторник, 7 августа, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 10…15°, днем 17…22°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.18

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