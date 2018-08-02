Умер актер из «Неуловимых мстителей» и «Гусарской баллады»

В Москве на 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Мартынов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

«Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Фёдоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии – то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова», – сказал директор театра Сурен Шаумян.

Мартынов Государственном театре киноактёра с 1960 года. Он также сыграл более чем 120 фильмах, среди которых – «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Судьба», «Вечный зов», «Гусарская баллада», «Барышня-крестьянка».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.08.18

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