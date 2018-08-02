Реновация вузов: дипломы студентов будут проверять на плагиат

В России студенческие дипломы хотят проверять на плагиат по аналогии с диссертациями. Показатель «доля списанных работ» может стать новым критерием оценки успешности учебных заведений. Такое предложение по совершенствованию системы государственной аккредитации вузов поступило от Рособрнадзора в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Мне кажется, это очень хороший показатель, его предложили как раз коллеги из Рособрнадзора – оценивать качество выпускных работ. По очень простому критерию: мы их прогоним через «Антиплагиат» и увидим. Мы же с диссертациями это умеем делать – давайте и с дипломами сделаем», – цитирует «Интерфакс» ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

По его оценке, критерий будет лишен излишней субъективности и при этом отразит качество обучения. «Доля списанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами», – считает Кузьминов.

Москва, Ольга Ветрова

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