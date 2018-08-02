Имидж – ничто! Пенсионная реформа нанесла сокрушительный удар по репутации Кремля

Референдума по «пенсионной» реформе добиться не удастся – «вопрос пообсуждается и будет замотан». При этом те, кто выступает за повышение пенсионного возраста, несут «самые серьезные репутационные потери»: в глазах людей они начинают «выглядеть абсолютно неадекватными, античеловеческими персонажами». Об этом в интервью РИА «Новый день» заявил директор института Нового общества Василий Колташов.

По его оценке, общественное недовольство связано не только с проектом повышения возраста выхода на пенсию, но и со всей экономической стратегией, которую реализует правительство Дмитрия Медведева.

«Постоянный рост тарифов и цен, застой в оплате труда и даже падение реальных доходов населения, закредитованность, очень дорогой потребительский и ипотечный кредит, нехватка хороших рабочих мест... Все это создает атмосферу, когда люди чувствуют: жить стало тяжелее, чем 5 лет назад. И в этой ситуации любое действие, ухудшающее и без того плохое положение, воспринимается как вызов. И именно этот вызов был брошен кабинетом министров Медведева, всеми либералами, включая Кудрина, который высказывался за законопроект», – подчеркнул эксперт.

Как считает Колташов, пенсионная реформа «идет вразрез с задачами развития страны».

«Работы-то нет для людей предпенсионного возраста, и вся система на рынке труда построена таким образом, чтобы их увольняли. Ведь молодых легче эксплуатировать, они лучше работают и осваивают новое. А старшее поколение тяжело переходит на новые стандарты и технологии, даже если это не очень сложный процесс», – отметил он.

Колташов подчеркнул важную «социальную функцию» раннего выхода на пенсию женщин, берущих на себя заботу о внуках: «В противном случае в большинстве семей некому было бы водить детей в садик, в школу. В садиках у нас очень любят, чтобы малышей забрали уже в 5-6 часов. Это по всей стране так. А люди работают – не могут раньше 7-8 прийти за ребенком. О чем это говорит? Очень серьезные противоречия в социальной сфере».

В первозданном варианте, уверен эксперт, «никакое повышение пенсионного возраста не пройдет», потому что «общество его не признает». Это подтверждают и многочисленные митинги, прошедшие по всей стране. Однако протесты – все же «капля в море» в сравнении с сотнями тысяч демонстрантов во Франции, в Греции или в Германии.

Колташов связывает такую ситуацию с архаичной формой организации протестных акций в России, где главными выступающими становятся политики, а не обычные люди. При этом, по его словам, видео выступлений, где слово давали обычным людям, например, «бородатому железнодорожнику», собрали огромное количество просмотров в Интернете. «Это указывает на запрос в обществе – послушать, что скажут не политики, а обычные люди», – констатировал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность протеста не только на улицах, но и в Интернете. По его оценке, уже произошел «серьезнейший пересмотр отношения людей к государственной политике и к конкретным представителям власти».

«В частности, довольно критически люди стали высказываться по президенту. Все свалить на Медведева не получилось. Да, это медведевская инициатива, но что, он сам себя премьером назначил?» – сказал Колташов.

Деньги у государства, отметил он, есть, и их можно было потратить на пенсионеров. Тем более, это «рационально с точки зрения стимулирования экономического роста». Особенно «комедийной аргументацией» Колташов считает обещание повысить среднюю пенсию на тысячу рублей.

«Что же это означает? Если у кого-то маленькая пенсия, то она повысится на 300-500 рублей? А работать нужно будет на много лет больше. Это же издевательство! В этой ситуации общество выбрало консервативную позицию: прекратите трогать пенсионную систему. Вы ее и так уже достаточно разрушили», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, на нынешнем фундаменте экономика долго продержаться не сможет. «Может, нам уже хватит девальвации рубля и падения доходов в два с лишним раза? Реальных доходов. Не тех, которые там посчитали либеральные экономисты. А ведь на самом деле упала покупательская способность. Все цены подскочили в два-три раза. Это же не случайность. Все понимают, что еще раз такого нам не нужно. Следовательно, должна быть такая экономическая политика, которая обеспечит рост экономики», – сказал он.

При этом Колташов обратил внимание на неэффективность Пенсионного фонда, в котором не проводились должные проверки: «как он расходует свои деньги – целевым ли образом, что там со штатами и почему там такой бардак».

Фонду, считает эксперт, необходимо меньше средств расходовать на инфраструктуру, упростить все процедуры, делать пенсии более простыми в расчетах. Однако «либеральные реформаторы, хоть и проклинают бюрократизм, но везде сами создают избыточную бюрократию».

Экономист также отметил, что можно было найти «тысячу способов не повышать пенсионный возраст или хотя бы не в такой мере». Например, создать дополнительную рентную базу для Пенсионного фонда – часть сырьевой ренты направить туда. Кроме того, можно дать российское гражданство иностранным рабочим, и тем самым увеличить количество трудоспособного населения.

«Запустить процедуру, которая дает им возможность легально трудиться и постепенно получать российское гражданство, чтобы люди оставались жить в России и деньги оставляли в России. Для экономики это очень важно», – подчеркнул Колташов.

По его мнению, уже видны некоторые признаки отступления власти под нажимом общества. Эксперт предположил, что людям представят «видимость компромисса». Однако уже это признак того, что «нажим оказался достаточно серьезным».

«Нужно, как бульдог цепляться, и требовать отмены закона. Причем я имею в виду не каких-то политиков отдельных, а все общество. Если недовольство, выпущенное на свободу этой реформой, будет нарастать, власти будут отступать», – заключил Колташов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.08.18

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