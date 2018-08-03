Москвичей предупредили об «опасной» жаре

МЧС экстренно предупреждает москвичей об «опасном явлении» – сильной жаре в пятницу днем. Жителей столицы призывают быть осторожными и избегать перегрева на солнце.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет днём 03 августа с 10:00 до 17:00 часов в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..31°С», – информирует ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендуют использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщило, что с 25 июля по 2 августа из-за плохого самочувствия, вызванного жарой, к врачам обратились четырнадцать человек. Пятеро из них были госпитализированы, трем оказали помощь на месте, а остальные от госпитализации отказались.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, жара начнет отступать от столичного региона в выходные, а в понедельник в дневной время в столичном регионе ожидается 22 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.08.18

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