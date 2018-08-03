Убийца Буданова умер в омской колонии

В омской колонии скончался Юсуп Темирханов, осужденный на 15 лет за убийство экс-полковника Юрия Буданова. Заключенный умер в медицинской части от остановки сердца. Об этом сообщила адвокат Роза Магомедова.

По ее словам, у Темирханова всегда были проблемы со здоровьем. При этом защита «пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», передает РИА «Новости».

Юрий Буданов – бывший командир 160-го гвардейского танкового полка, принимавшего участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни. В июле 2003 года он был признан виновным в похищении и убийстве жительницы селения Танги-Чу Урус-Мартановского района Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и лишению воинских званий и наград.

В декабре 2008 года суд удовлетворил прошение Буданова об условно-досрочном освобождении после 8,5 лет заключения.

Летом 2011 года он был застрелен Темирхановым. Убийца выпустил в Буданова восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.08.18

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