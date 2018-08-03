Мясоеды vs вегетарианцы: почти 40% россиян считают вредной растительную «диету»

В России оказалось немного фанатов вегетарианства. Лишь каждый сотый (1%) придерживается растительного рациона питания и не употребляет мясо по принципиальным соображениям. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опросивший 31 июля 1000 респондентов.

Социологи отмечают, что россияне по-разному понимают вегетарианство. По мнению половины опрошенных (50%), это рацион без мясных и рыбных продуктов. Еще 45% считают, что это лишь растительная пища.

В том, что вегетарианство вредно для здоровья, уверены 39% граждан, чаще – молодые люди от 18 до 24 лет. Однако каждый пятый (20%) заявляет обратное – о пользе такой «диеты». Среди аргументов называются очищение организма, витамины, легкость, отсутствие холестерина и вредных добавок. Еще 27% уверены, что вегетарианство никак не влияет на здоровье.

Мясоеды указывают на губительную нехватку витаминов и полезных веществ в растительной пище, напоминают о потребности организма в животном белке и необходимости сбалансированного рациона. По мнению некоторых, без мяса и молочных продуктов прожить нельзя.

Как считает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова, для большинства россиян вегетарианство – «обычная диета, связанная с отказом от приема в пищу мяса, которая в последнее время вошла в моду в крупных городах». Аргументы «за» и «против», по ее оценке, основаны на субъективных представлениях о пользе или вреде мясных продуктов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.08.18

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