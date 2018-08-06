Сбой в расписании: в аэропортах Москвы задержки рейсов

В московских аэропортах по состоянию на утро понедельника задержан или отменен ряд рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписания».

Наиболее проблемная ситуация – в аэропорту «Домодедово», где задержано 6 рейсов и 5 отменено. В «Шереметьево» задержано 8 рейсов. Во «Внуково» – всего один.

Несколькими часами ранее обстановка была хуже: сообщалось о сбоях в расписании 34 рейсов.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, местами – небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 25..27 градусов, по области 22..27. Ветер западный 5 – 10 метров в секунду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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