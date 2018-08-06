Жара не намерена отступать от Москвы

Жителей московского региона в первой половине недели ожидаю осадки и небольшое похолодание до климатической нормы. Однако затем в столицу вернется сухая и жаркая погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на вторник, 7 августа, возможен кратковременный небольшой дождь. Минимальная температура в Москве составит 16...18, по области 13...18 градусов. Днем – снова кратковременные дожди, а после полудня воздух прогреется до 25 градусов.

В среду ночью в столице и Подмосковье ожидается до 14 градусов, днем – до 25. При этом местами опять прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

По данным синоптиков, с четверга осадки прекратятся. Ночью 9 августа до 13 градусов, днем – до 26.

Сухая погода ожидается также в пятницу и субботу. Днем температура поднимется до 29 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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