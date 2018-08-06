Американские сценаристы «утопили» Кремль в крови

Американский популярный телесериал «Карточный домик» опубликовал анонс нового сезона. На трех фотографиях, которые представлены в Instagram, создатели фильма «утопили» Кремль в крови.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждая иллюстрация сопровождается небольшой подписью, из которых складывается текст следующего содержания: «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы».

Фото: instagram.com/houseofcards/

В комментариях к записям отклики к анонсу неоднозначные. Если американские фанаты в основном подчеркивали то, что без звезды сериала Кевина Спейси, который покинул проект из-за скандала, связанного с его гомосексуальными наклонностями, то русскоязычные поклонники в большинстве своем высказали свое явное неудовольствие и обвинили создателей сериала в пропаганде.

«Визгу бы было, если бы у нас запостили банер с белым домом в крови…» – отметил один из пользователей.

«Не обвиняйте других в своих грехах. Если вы совершаете преступления, это не значит, что другие делают то же самое», – подчеркнул другой русскоговорящий пользователь,

«Может быть, здесь должен был быть белый Дом?» – спросил еще один фанат сериала.

Однако есть и те, кто поддержал главный посыл анонса: «Всё правильно, Кремль от крови уже не отмоется никогда!» (на русском языке), «Россия – это ошибка планеты» (на английском).

В то же время есть и нейтральный отзывы, обращающие внимание на то, что подобные обвинения только усугубляют отношениями между странами, а общественность обеих держав настроена не так категорична.

«Не обращайте внимание, все это эмигрантская вонь. За исключением отбитых демократических СМИ никакого негатива к России тут нет. Живу в Детройте уже 11 лет», – написала одна из пользовательниц.

«Ребят, что за черт? Вы этим только поддерживаете нарастающую ненависть между нациями и обществами. Спасибо большое (на самом деле нет). В России тоже живут люди, здесь есть не только правительство. Это саботаж ради шумихи и хайпа», – считает другая фанатка сериала.

«Карточный домик» – американский сериал в жанре политической драмы. Первый сезон вышел 1 февраля 2013 года. Главным героем был вымышленный американский политик Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси), который с помощью интриг и убийств проходит путь от конгрессмена до президента США.

Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп. В результате, актер был уволен из сериала.

Примечательно, что в сериале также есть персонаж Виктор Петров, прототипом которого является нынешний президент РФ Владимир Путин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.18

Не жалко: правительство потратит более 112 млн на учебу чиновников. / Удар по ВВП и реальным доходам россиян: оценен ущерб России от контрсанкций. И раскрыт объем уничтоженной за три года санкционки. / Страсти по Сигалу: МИД РФ раскрыл обязанности актера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»