Россияне стремительно теряют интерес к отдыху в Тунисе

Некогда популярные туристические поездки в Тунис привлекают все меньше отдыхающих: в отдельных российских регионах спрос упал почти в два раза, в некоторых – вообще отказались от этого направления. Туроператоры не могут набрать чартеры, и вынуждены переносить время вылета или вовсе снимать рейсы.

Как сообщили в Челябинской ассоциации туристических организаций, спрос на заграничный отдых упал почти на треть. Несмотря на пик сезона, компании снижают цены на туры. Низкую заинтересованность такими зарубежными странами как Греция, Испания, Кипр, руководители туристических фирм объясняют курсом валют, превышающим спрос предложением и прошедшим чемпионатом мира.

Отдельно стоит упомянуть Тунис, который стремительно теряет популярность из-за внутренней социально-политической обстановки. Как отметила директор челябинского турагентства «Корас» Наталья Сахнова, их компании пришлось вдвое сократить количество чартерных рейсов в эту страну.

Ряд компаний уже закрыл перелеты в североафриканское государство, несмотря на то, что туристический сезон в самом разгаре. Раньше планируемого срока прекратила выполнять рейсы из Перми в Энфиду компания «Azur Air». Туроператор «Пегас Туристик» также снимет чартерные программы из Екатеринбурга на остров Джерба (Тунис) по причине недогруза авиарейсов.

Ранее, в июле, «Anex Tour» снял рейсы на Джербу из Краснодара и Казани. Президент ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов подтвердил, что в этом году туры в Тунис мало кого интересуют. В прошлом году эта африканская страна была в топах по популярности, поэтому туроператоры и в этом году заложили большие объемы туров, но их ожидания не оправдались. «На первом месте по популярности этим летом стоит Турция, на втором – российский юг, далее следуют Кипр и Грузия. Путевки в североафриканскую страну практически не покупают», – сетуют представители пермских компаний.

Привлекательность тунисских курортов поблекла еще в начале текущего года, когда по стране прокатилась волна народных волнений, сопровождаемых погромами, актами мародерства и массовыми беспорядками. На данный момент власти утверждают, что обстановка в государстве безопасна, благодаря усилению охраны туристических и иных зон. Однако на деле наличие вооруженных конвоев усиливает напряженность, но не дает гарантий безопасности.

Вместе с тем из Туниса продолжают поступать сведения о нападении на туристов, мирных жителей и даже представителей правоохранительных органов. При этом сами силовики, прилагая излишние усердия, создают больше проблем для гражданских. Так, новороссийское судно Ural несколько месяцев не может покинуть порт в Сфаксе. Корабль был задержан местными правоохранителями по подозрению в пособничестве террористам, ситуация до сих пор не ясна.

Постоянные стычки протестующих, экстремистов и силовых структур не могут не касаться иностранных туристов, в стране не раз отмечались случаи нападения на туристические автобусы, отели, музеи.

Помимо ощущения небезопасности россияне жалуются на низкий уровень сервиса в тунисских отелях, обилие мусора на пляжах и в море, скудное количество развлечений.

Не исключено, что в ближайшее время многие операторы вообще откажутся от чартеров по ряду направлений, в том числе и в Тунис. Возвращать деньги за ранее забронированные туры компании не заинтересованы, так что россиянам придется менять планы, или даже доплачивать за путешествие в другую страну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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