Осторожно, «Макдональдс»: сеть проштрафилась на 5,5 млн рублей

В Москве проверки ресторанов быстрого питания «Макдональдс» выявили многочисленные нарушения, которые обернулись штрафами на общую сумму более 5,5 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Плановая проверка, проведенная во втором квартале в 44 ресторанах сети в десяти административных округах столицы, зафиксировала «нарушения как требований технических регламентов, так и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В частности, неудовлетворительным оказалось «санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных, складских помещений».

«Системы вентиляции не соответствовали нормам. Не соблюдалась «поточность технологических процессов», отсутствовали бактерицидные лампы на участках приготовления блюд и салатов», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в «Макдональдсах» продавали продукцию «с нарушениями температурного режима хранения и товарного соседства», а также с неполной маркировкой. При этом нарушались требования к прохождению медосмотров и вакцинации персонала, качество уборки помещений оставляло желать лучшего, не принимались меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.

Обнаружены также нарушения при сборе, накоплении, размещении и обращении с отходами.

В лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» специалисты проверили 401 образец пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. В итоге 18 образцов не прошли «экзамен»: 15 – по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), 3 образца – по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода).

«По результатам проверок ЗАО «Москва-Макдоналдс» на виновных лиц, в том числе юридическое лицо, было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей», – уточнили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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