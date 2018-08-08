Привет из прошлого: в Подмосковье найден уникальный клад времен Ивана Грозного

Большой удачей для ученых обернулись охранные раскопки в Павлово-Посадском районе Московской области. На месте будущей автомобильной дороги М7 недалеко от современного поселка Большие Дворы работники Института археологии РАН нашли керамический сосуд начала XVII века с 623 серебряными монетами.

Клад, спрятанный незадолго до начала Смутного времени, поразил даже опытных специалистов. По словам замдиректора ИА РАН по науке Аси Энговатовой, его уникальность – не только в крупном размере и необычном составе, но и в целостности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института.

«Ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», – пояснила Энговатова.

Монеты отчеканили еще во времена Бориса Годунова и Ивана Грозного, а их общая сумма – 6 рублей 23 копейки – очень крупная для того времени. На эти деньги можно было построить дом или купить корову с лошадью.

Отмечается, что большая часть монет оказалась совершенно «новой» – никогда не бывавшей в обороте. В сосуде также находился медный крестик, который, по мнению археологов, должен был защищать клад – чтобы он не попал в чужие руки.

Специалисты предполагают, что владелец нажил состояние на удачной торговой операции – к примеру, продаже муки или зерна во время скачка цен в 1602-1603. Как известно, тогда после двух лет неурожая цены взлетели в 20 раз.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.08.18

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