Ключевой футболист сборной России получил травму

Полузащитник футбольной сборной России и французского клуба «Монако» Александр Головин получил травму. Как сообщила пресс-служба «Монако», врачи диагностировали у него повреждение лодыжки.

В пресс-службе сборной России подтвердили, что Головин получит травму на тренировке в составе своей новой команды, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Головин стал одним из ключевых игроков в составе российской команде на прошедшем чемпионате мира. После успешного выступления на мундиале он заключил контракт с ФК «Монако». Ранее выступал за московский ЦСКА.

Монако, служба информации РИА «Новый День»

Монако. Другие новости 08.08.18

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