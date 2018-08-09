Жаркие выходные в московском регионе могут оказаться последними

Жителей московского региона ждут солнечные выходные без осадков. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале новой недели погода начнет меняться.

В пятницу, 10 августа, ночью в столице ожидается 12...14, по области 9...14 градусов, днем – до 28.

В выходные дни ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Ночная температура составит до 15 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 29.

Синоптики отмечают, что в начале новой недели станет больше облаков, местами ожидаются небольшие дожди. В понедельник и вторник в регионе ночью ожидается до 14 градусов, днем 20...25.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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