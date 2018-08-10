Москва бьет рекорды по атмосферному давлению

В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление: 757,9 мм ртутного столба или 1009,9 мб, что является максимальным для 10 августа за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 2017 году. Тогда атмосферное давление повысилось до 1009,6 мб, передает сайт «Метеоновости».

Такие высокие показатели атмосферного давления могут негативно сказаться на состоянии здоровья метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. Им рекомендуется избегать физических нагрузок.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.08.18

«Пенсионный» референдум рискует попасть под девальвацию: шансы на плебисцит снижаются. / Рейтинги Путина, Медведева и ЕР снова упали из-за пенсионной реформы. / На борту самолета, летевшего в Крым, умер пассажир. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»