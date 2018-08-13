«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовных дел реформой приватности

Ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете «ухудшается», и «пользователи «ВКонтакте» всё чаще становятся их фигурантами». Об этом сообщил гендиректор соцсети Андрей Рогозов, анонсировав скорый запуск реформы приватности профилей, которая должна обезопасить от преследования, в том числе за репосты.

«В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», – пообещал Рогозов.

По его мнению, правоохранительные органы «часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям».

«ВКонтакте как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы», – пояснил Рогозов.

Он подчеркнул, что «дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей» уже вводятся. Так, в прошлом году все альбомы с сохранёнными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию.

В течение ближайших двух недель, по словам Рогозова, соцсеть уберет «отображение списка людей, репостящих записи» – функция сохранится только для их авторов.

Москва, Ольга Ветрова

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