Синоптики: в Москве начался закат лета

В московском регионе начинается постепенный закат лета. Погода будет соответствовать календарю: средняя суточная температура – снижаться, световой день – сокращаться. При этом новая неделя из-за смены циклонов и антициклонов будет изменчивой. В начале ее и середине прогнозируются колебания температуры выше нормы, а в конце – понижение до нормы. Солнечные периоды будут чередоваться с кратковременными дождями.

Как отмечают в «Гидрометцентре», в прошедшие дни августа средняя температура почти на 3,5 градуса превысила климатическую норму. Однако осадков напротив выпало лишь 4,4 мм (около 6% от месячной нормы).

Во вторник, 14 августа, температура ночью составит 10…12 в Москве, 14…16 – в центре и 7…12 – по области. Днем потеплеет до 23…25 и 21…26 в столице и Подмосковье.

В среду ночью – до 13...15 в мегаполисе, 18…20 – в центре города и 10…15 – по области. Днем – небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах – грозы. Порывы ветра места могут достигать 12-17 м/с. В Москве в теплом секторе циклона прогнозируется до 27…29, по области – до 25…30.

В четверг – снова небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах – с грозами и порывами ветра до 12-17 м/с. Температура ночью 16…18 в столице и 13…18 в регионе. Днем до 22…24 и 21…26 соответственно.

В пятницу и субботу вновь установится сухая и солнечная погода. В ночь на пятницу – до 9…14, на субботу – до 6…11. Днем воздух прогреется до 19…24 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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