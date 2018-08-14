В Москве возбуждено дело о доведении ребенка до самоубийства

В московском районе Кунцево свел счеты с жизнью 13-летний мальчик, проживавший в приемной семье.

Школьник не оставил предсмертной записки. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в полицию обратилась сестра погибшего. По словам девушки, она обнаружила мертвого брата у себя дома на улице Ельнинская.

Известно, что мальчик страдал умственной отсталостью легкой степени, наблюдался у психиатра в детской поликлинике. С 2012 года он проживал в приемной семье вместе с отцом, матерью и тремя их детьми в двухкомнатной квартире. С конца мая по конец июня ребенок вместе со всеми отдыхал на даче в Вологодской области, затем вернулся вместе с отцом в Москву. При этом мать и двое детей остались на даче.

В настоящий момент ведется расследование. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.08.18

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