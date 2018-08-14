СКР закупил китайские «кубы» для взлома смартфонов и компьютеров

На службу военного управления Следственного комитета РФ «заступили» китайские «волшебные кубы». Цифровые криминалисты приобрели спецсредство для извлечения данных из смартфонов и компьютеров. Речь идет о iDC-8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. Два чемодана с комплексом обошлись ведомству в 5 млн рублей. Предполагается использовать их при расследовании преступлений в Центральном и Восточном военных округах, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Согласно техдокументации к тендерам, «волшебный куб» обнаруживает и декодирует историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. MagiCube «по зубам» устройства с операционными системами Apple и Android, 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. Девайсы подключаются к «волшебным кубам» через набор кабелей.

Спецсредство может автоматически извлекать из них идентификаторы владельца: имя, адрес электронной почты и номер телефона, а также добывать данные из Facebook и Twitter.

Отмечается, что ранее Следственный комитет ориентировался на израильские и американские решения, но «политическая ситуация изменилась».

Отметим, что, кроме MeyaPico, производством оборудования для взлома смартфонов занимаются израильская Cellebrite, канадская Magnet Forensics и американская Grayshift. Ранее, в 2016 году, глава СК РФ Александр Бастрыкин подтверждал информацию об использовании решений Cellebrite.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.08.18

Трамп ополчился на РФ и КНР, увеличив оборонный бюджет и предусмотрев новые санкции. / Клиенты «Натали Турс» не могут вернуть даже мизер: туроператор передумал приостанавливать деятельность (СКРИНШОТ). / В Москве возбуждено дело о доведении ребенка до самоубийства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»