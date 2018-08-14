Роскомнадзор запутал СМИ правилами пересказа мемов

Роскомнадзор не смог «пролить свет» на правила пересказа в СМИ «экстремистских мемов» из уголовных дел. Ответ ведомства на соответствующий запрос «Новой газеты» вызвал недоумение журналистов.

Издание интересовалось, можно ли при запрете публикации «крамольных» изображений хотя бы описывать их словами.

В письме Роскомнадзора говорится, что СМИ разрешается пересказывать содержание картинок и мемов, считающихся экстремистскими или оскорбляющих чувства. Однако только в случае, если в самих текстах не будет информации с признаками экстремизма или оскорбления чувств верующих.

Официальный ответ звучит еще более запутанно.

«Если публикуемые в средстве массовой информации текстовые пересказы изображений, возбуждающих ненависть или чувство вражды по отношению к определенным группам лиц, оскорбляющих чувство верующих, содержат информацию с признаками возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, то данные действия редакции являются нарушением ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности», – заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Максим Виноградов.

Как отмечает издание, остается непонятным, идет ли речь только о материалах, уже признанных судом экстремистскими, или о любых текстах, в которых по обращению следствия экспертиза может обнаружить признаки экстремизма и оскорбления чувств верующих.

Москва, Ольга Ветрова

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