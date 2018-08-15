В Москве почтили память героев Донбасса: «Это наши, русские, люди, а мы их кидаем!» (ФОТО)

В России предложили отмечать День добровольца 14 августа – в память о тех, «кто сражался за независимость народных республик Донбасса». С такой инициативой выступила незарегистрированная партия «Другая Россия» – на акции памяти, прошедшей накануне вечером у памятника Пограничникам Отечества в Устьинском сквере Москвы. В мероприятии также участвовали представители Рабочей Коммунистической Партии (РКП) и ополченцы, воевавшие на Донбассе.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе «Другой России», дата митинга выбрана не случайно – в этот день в 2014 году шли ожесточённые бои под Луганском и Иловайском, и «существование независимой Новороссии было под угрозой».

Фото здесь и далее – «Другая Россия»

Участники акции подняли проблему депортации ополченцев Донбасса на Украину и выступили за закон о запрете выдачи добровольцев украинским властям.

Как отметила на митинге дочь генерала Льва Рохлина Елена Рохлина, сейчас многим ополченцам и добровольцам трудно. По ее словам, «когда начиналась война, их возвели в ранг героев, кино про них снимали», а затем позабыли.

Елена Рохлина

Важно, подчеркнула Рохлина, «помимо разъяснительной работы по этой войне, ещё вести такую поддержку, которой сейчас очень мало, в отношении семей погибших добровольцев и ополченцев, передавать туда гуманитарную помощь».

На митинге также звучали призывы присоединить народные республики к России, жители которых «живут непонятно, в каком статусе».

«Это наши, русские, люди. А мы их кидаем, – заявил «другоросс» Тимофей Ермаков. – Это работает против имиджа русского мира, за который погибали мои товарищи. У моего товарища – осколок в голове. Извините, вы кто-нибудь живете с осколком в голове? А вот он живет».

Кроме того, собравшиеся выступили в защиту сопредседателя партии «Другая Россия», добровольца ЛНР, находящегося в данный момент в СИЗО Таганрога Александра Аверина. Как известно, против активиста возбуждено уголовное дело с обвинением в контрабанде оружия, однако однопартийцы Аверина уверены – «против него была совершена провокация, и оружие было подброшено».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.08.18

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