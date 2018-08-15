Москвичей предупредили о ливнях с градом и шквале

На Москву надвигается ненастье: жителей столицы предупредили о ливнях с градом и шквалистом ветре.

«В ближайший час и с сохранением в течение суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, во второй половине дня – местами град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22 м/с», – сообщают в «Гидрометцентре».

Отмечается, что первая волна дождя связана с теплым фронтом западного циклона. Она пройдет быстро – после полудня появится солнце, и станет жарко.

Однако ближе к вечеру мегаполис снова накроют плотные грозовые облака. Свое влияние окажет холодный атмосферный фронт – столицу накроют ливни с грозами и местами – с градом. В зоне осадков ветер усилится до 17-22 м/с.

МЧС призывает переждать непогоду, обходить рекламные щиты и непрочные конструкции, а также не пытаться укрываться под деревьями.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.08.18

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