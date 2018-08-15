В Подмосковье отец надругался над малолетним сыном

В Ступинском районе Подмосковья малолетний мальчик пострадал от домогательств собственного отца. Мужчина задержан по подозрению в совершении «преступления против половой неприкосновенности ребенка». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в сентябре 2013 года местный житель «совершил в отношении своего 2-летнего сына иные действия сексуального характера».

При допросе подозреваемый дал признательные показания. Следователи осмотрели место происшествия и провели допросы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.08.18

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