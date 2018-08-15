В Москве коня перевозили в «Жигулях». «Как его умудрились запихнуть в салон?», – удивлены в соцсетях

Россиян и иностранцев не удивишь рассказами о медведях на улицах наших городов. Однако про коня, разъезжающего в машине, никто прежде не слышал. Между тем, в Сети появилась фотография животного в автомобиле «Жигули».
Машина с необычным пассажиром была замечена на дорогах Москвы. На снимке видно, что конь невероятным образом целиком уместился в крохотном авто и с любопытством выглядывает в открытое окно. Занятное фото опубликовал Telegram-канал «Московские новости».
Пользователи с улыбкой отреагировали на «вояж» коня, однако заинтересовались, как его «запихнули» в салон.
Маршрут путешественника установить не удалось.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 15.08.18
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