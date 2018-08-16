Москвич из ревности расстрелял семью жены и покончил с собой

На востоке Москвы мужчина открыл стрельбу по родственникам, убив тещу и ранив тестя, после чего покончился с собой.

Трагедия произошла в квартире на улице Хабаровской, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ. По данным следствия, москвич накануне поругался с женой. Утром 16 августа женщина вместе с родителями приехала в квартиру. Супруг открыл дверь, а затем выстрелил в тещу, убив ее, и ранил тестя. Жене удалось убежать.

Раненный тесть доставлен в больницу. После атаки стрелок совершил суицид.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «убийство» и «покушение на убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется опрос соседей.

По данным телеграм-канала Mash, бойню устроил Дмитрий Кудаков. Несколько дней назад его супруга Мария после очередной ссоры уехала с детьми (у пары был общий ребенок – сын, в семье есть еще мальчик после первого брака) к родителям, а мужчина начал выпивать. Сегодня утром женщина приехала домой вместе с родителями (одной было боязливо), чтобы поговорить с мужем. Мужчина открыл дверь с ружьем в руках и начал стрелять. Отмечается, что он хотел расправиться с женой, но родители спрятали дочь за собой. Дмитрий застрелил тещу, серьезно ранил тестя, после этого покончил с собой.

Одной из причин трагедии могла стать ревность. Дмитрий и Мария были женаты с 2011 года. Сначала в семье все было хорошо, а потом отношения стали ухудшаться. Мужчина сильно ревновал жену ко всем и постоянно грозил, что если она бросит его, то убьет ее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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