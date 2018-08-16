Москвичи стали реже вступать в брак и рожать, но чаще умирать и разводиться

В Москве снижается рождаемость и количество заключенных браков. При этом растет смертность, а также число разводов. Об этом свидетельствует статистика столичного управления ЗАГС.

С января по июль в мегаполисе появилось на свет 75 879 детей. Однако это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, до 2017-го многие годы фиксировался рост рождаемости, а в 2016 году были зарегистрированы рекордные 146 тыс. малышей. Снижение началось в прошлом году, когда родились 134 573 детей – на 7,8% меньше показателя 2016 года.

Что касается смертности, то с начала года по июль в столице скончались 72 467 человек, что на 3,6% выше показателя первых семи месяцев 2017 года (1,6% умерших – иностранцы).

При этом в прошлом году умерли 119 283 человека – на 3,7% ниже показателя 2016-го.

Официально оформлять свои отношения москвичи также стали реже. С января по июль зарегистрировано 43 950 браков, а это на 9,4% меньше аналогичного прошлогоднего периода, приводит данные московского управления ЗАГС «Интерфакс». Отмечается, что почти 20% заключены с участием иностранцев.

А вот число разводов – растет: с начала года в столице их количество достигло 26 117 – на 2,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.08.18

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