Москвичи увидят малый парад планет

Жители московского региона ближайшими вечерами смогут наблюдать малый парад планет.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, 17 августа Луна сблизится с Юпитером, 21-го августа пройдет вблизи Сатурна, а 23 августа – недалеко от Марса. Сближение с Венерой уже произошло 14 августа.

«Великолепное сближение Луны и четырех планет можно будет наблюдать над южным и юго-западным горизонтом по вечерам, спустя час после захода Солнца, на всей территории России лишь при наличии ясной, безоблачной погоды», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшие условия для наблюдения – на юге России и в странах ближнего зарубежья.

Как известно, сближение – видимое прохождение одного небесного объекта – планеты или звезды – вблизи другого, когда угловое расстояние между светилами – менее 6-7 градусов. При малом параде четыре из пяти планет оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Таким образом, растущая Луна встретится со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия, «который перемещается сейчас на дневном небе и появится на утреннем небе лишь в конце августа».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.08.18

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