В московской гостинице избили и изнасиловали иностранку

В Москве задержан подозреваемый в покушении на изнасилование иностранки. Преступление было совершено 17 августа на северо-востоке столицы. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

По данным следствия, в помещении гостиницы, расположенной на Дмитровском шоссе, мужчина «совершил покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой ему женщины» – гражданки другого государства.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения – заключение под стражу.

СМИ раскрывают некоторые подробности преступления. По данным РЕН ТВ, в московской гостинице изнасиловали гражданку Китая, а в полицию за помощью обратился китайский гид. Пострадавшая проживала на 6-м этаже отеля. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей предплечья и голени и была доставлена в больницу.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.08.18

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