МИД России направил ноту протеста в Госдеп США из-за диппредставительств

Российский МИД выразил решительный протест в связи с грубым нарушением США норм международного права. Ведомство возмущено отношением к дипломатическим представительствам и консульским учреждениям РФ в Штатах. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«В связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами Америки норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации на территории США Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило Государственному департаменту решительный протест, направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту», – заявляют в ведомстве.

В МИД подчеркивают, что ситуация выходит «далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений» и затрагивает интересы всего международного сообщества. В связи с этим в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание ООН на эту проблему – соответствующее обращение России было передано генсекретарю еще в мае, отмечается в заявлении. В нем, в частности, приводится список представительств РФ и их помещений, «ставших объектом вторжения и захвата американскими властями» – в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Отмечалось, что помещения занимались на законных основаниях помещений, а цель подобных действий – нанесение ущерба «суверенному достоинству РФ…, создание помех нормальному функционированию диппредставительств и консульских учреждений РФ в США, а также лишение России доступа к собственности, используемой в суверенных целях».

Как сообщал «Новый День», в 2017 году США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение принято в ответ на сокращение диппредствительства США в России. Позже в Госдепе уточнили, что под закрытие попали торгпредства РФ в двух вышеназванных городах.

В марте 2018 года администрация президента США заявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское Генконсульство в Сиэтле из-за ситуации вокруг отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом Вашингтон потребовал освободить здание резиденции генконсула России в Сиэтле.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.08.18

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