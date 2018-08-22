В Москве возбудили дело из-за обрезания ребенка на дому

В Москве возбуждено уголовное дело против 54-летнего мужчины, который провел обрезание на дому 2-летнему ребенку. Малыш впал в кому и был доставлен в городскую клиническую больницу. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Инцидент произошел днем 20 августа в квартире в поселении Десеновское на территории Новой Москвы. По данным следствия, мужчина провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок.

Теперь «хирург» подозревается по ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности). Как выяснилось, он не имел соответствующей лицензии.

Пострадавший мальчик уже вышел из комы, его здоровью ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее СМИ сообщали, что родители пригласили для операции безработного, который, по некоторым данным, был педиатром в Таджикистане. Такое решение они приняли по совету знакомых. Однако в итоге ребенок пострадал из-за анафилактического шока на анестезию.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.08.18

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