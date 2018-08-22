В Подмосковье возбудили дело после нападения на полицейских

В подмосковном Клину возбуждено уголовное дело против местного жителя, ранившего двух полицейских. 23-летний мужчина подозревается по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Преступление было совершено накануне около 23 часов на одной из улиц Клина. По предварительным данным, мужчина вел себя вызывающе и неадекватно, и местные жители вызвали полицию. Однако дебошир набросился с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы и несколько раз ударил их.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – заключение под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.08.18

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