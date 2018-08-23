В Подмосковье баржа смяла моторную лодку, есть жертвы

В Москве следователи проводят проверку в связи с наездом баржи на моторную лодку. В результате столкновения пострадала супружеская пара – мужчина погиб. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло накануне примерно в 22:10 минут на первом километре Москвы-реки в районе Голутвинского понтонного моста Коломны. Как установили следователи, буксир-толкач с баржей, перевозящей песок, наехал на моторную резиновую лодку с супругами и перевернул ее. Команда буксира-толкача достала женщину из воды и передала наряду скорой медицинской помощи. Мужчину обнаружили мертвым лишь утром 23 августа.

Сейчас следователи устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Отмечается, что вопреки требованиям безопасности, пара находилась в моторной лодке в ночное время без опознавательных знаков, спасательных жилетов и светоотражающих элементов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.08.18

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