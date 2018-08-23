Задержан один из подозреваемых в избиении до смерти бездомной в Москве

В Москве задержан один из участников нападения на бездомную женщину, совершенного 27 июня 2017 года. Им оказался молодой человек 1996 года рождения, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве. Молодчики избили женщину до смерти.

Преступление было совершено тремя молодыми людьми, в том числе несовершеннолетним, вблизи жилых домов по Югорскому проезду. По данным следствия, нападавшие в состоянии алкогольного опьянения избили женщину без определенного места жительства.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть».

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Кроме того, выяснилось, что один из соучастников преступления – 21-летний парень, уже отбывает наказания в исправительной колонии за другое преступление. Расследование по делу продолжается – устанавливается местонахождение несовершеннолетнего фигуранта.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.08.18

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