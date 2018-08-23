Лету быть: в Москве в выходные потеплеет до 27 градусов

Московское лето продолжится: в последние выходные августа воздух в регионе прогреется до 27 тепла. В ближайшие дни погода ожидается ясная и без осадков, с большим суточным ходом температуры. По-осеннему прохладными будут ночи в районах Подмосковья, однако они будут сменяться теплыми днями.

Как сообщают в «Гидрометцентре», в пятницу, 24 августа, ночью прогнозируется 8...10 тепла в Москве, в центре – до 13...15, по области – до 5...10, местами – до 1 градуса. Однако днем заметно потеплеет: до 22...24 в мегаполисе и 19...24 по области.

В субботу ночью – 10...12 тепла в столице, 14...16 – в центре, 7...12 – в Подмосковье, местами – до 2 градусов. Днем – еще теплее, чем в пятницу: до 24…26 и 21…26 в столице и по области.

В воскресенье ночью температура составит 11...13 в столице, 14...16 – в центре, 8...13 – по области, местами – до 3. После полудня – 25...27 и 22...27 соответственно.

В начале новой недели тенденция к потеплению сохранится, и осадков также не предвидится. Термометры будут «скакать» от 10...15 ночью до 24...29 днем.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.08.18

Задержан один из подозреваемых в избиении до смерти бездомной в Москве. / Он не звонит матери: родственники заподозрили смерть Сергея Скрипаля. / В Подмосковье баржа смяла моторную лодку, есть жертвы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»