В Подмосковье бродячая собака искусала ребенка

В Воскресенском районе Подмосковья проводится доследственная проверка в связи с нападением собаки на ребенка. Пострадавшего 11-летнего мальчика доставили в больницу накануне – с множественными укусами головы и рук. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, мальчик гулял на улице один и подошел к бродячей собаке, чтобы погладить. Однако в какой-то момент животное набросилось на ребенка – стало кусать за голову и конечности. На крик сбежались прохожие – они прогнали собаку и вызвали «скорую». Мальчика госпитализировали и после оказания помощи направили на амбулаторное лечение.

Теперь следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.08.18

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