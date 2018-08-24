Москвичи снова подверглись сероводородной «атаке»

Минувшей ночью жители Москвы вновь дышали сероводородом. На этот раз загрязнение воздуха отмечено в районе Печатники. Измерительное оборудование зафиксировало резкий рост его уровня – допустимая норма была превышена в 5,11 раза, сообщает ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Как известно, предельно допустимая максимально разовая концентрация установлена в России на уровне 0,008 мг/м3, а в Печатниках, на улице Гурьянова, приборы зафиксировали 0,0409 мг/м3, передает «Интерфакс».

Реакции у чувствительных людей появляются при значительно более высоких показателях. Так, в ВОЗ утверждают, что первые обратимые последствия – раздражение глаз – может возникнуть при концентрации 0,15 мг/м3, что в 18,75 раз больше, чем порог запаха вредного вещества (0,007 мг/м3).

Напомним, обращения граждан о наличии в воздухе неприятного запаха поступают от жителей московского региона с декабря прошлого года. В результате проведенных исследований было установлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором ведутся работы по дегазации. В течение этого лета еще несколько свалок оборудовали соответствующими установками.

Как информировал «Новый День», в начале августа в Печатниках ПДК превысила допустимую норму в 2,2 раза: ночью было отмечено 0,0176 мг/м3. Ранее сообщалось, что москвичи два дня москвичи дышали формальдегидом. Превышенные концентрации вредного вещества фиксировали специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Так, в районе Нагорный максимальная разовая концентрация формальдегида достигала значений 1,1-1,5 ПДК (ПДК для формальдегида – 0,5 мг на 1 кв. м).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.08.18

Из-за запрета на ввоз молока из Белоруссии могут подорожать кондитерские изделия. / В Подмосковье бродячая собака искусала ребенка. / Стивен Сигал откроет собственный бизнес в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»