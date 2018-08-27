Дональд, Яго и Семирамида – названы самые необычнее имена новорождённых в Москве

В Москве названы самые необычные имена, которые жители столицы выбрали для своих новорожденных детей. Как сообщили в столичном управлении ЗАГС, с начала года в Москве появились на свет Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, а также Семирамида, Камелия, Хлоя, и Джульетта и Герда.

Кроме этого, продолжается традиция использования старинных славянских и греческих мужских имен Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий и женских – Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

Как пояснила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, чаще всего редкое имя дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец. При этом она отметила, что в последнее время москвичи называют детей более традиционно.

«Заметной тенденции увеличения числа необычных имен у новорожденных мы в последнее время не наблюдаем. Напротив, москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки», – цитирует ее слова официальный портал правительства Москвы.

В текущем году первое место в списке «самых востребованных имен» для мальчиков по-прежнему принадлежит Александру, на втором месте – Михаил, тройку лидеров замыкает Максим. Далее по популярности следуют такие имена, как Даниил (а также Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.

Топ-10 самых любимых женских имен продолжает возглавлять София (или Софья), на втором и третьем местах остаются Мария и Анна. В десятку также попали Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.18

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