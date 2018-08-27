Осень опаздывает: в московском регионе ожидается жара

В московском регионе в последние августовские дни сохранится жаркая погода – средняя суточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине недели начнутся дожди, но климатическая осень начнется не в самых первых числах сентября.

Как отмечают синоптики, в начале недели в столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды: будет солнечно и жарко. Однако ожидается, что во вторник, 28 августа, начнет сказываться близость атмосферных фронтов – местами возможны небольшие кратковременные дожди. В ночь на вторник прогнозируется до 15°, днем воздух прогреется до 27…29° в мегаполисе и 25…30° в Подмосковье. В ночь на среду, 29 августа, – до 17° в столице, днем – снова до 30°.

С четверга, 30 августа, столичный регион будет находиться под влиянием малоподвижного циклона, который подойдет с запада. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, и так же тепло, как и накануне. Днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом облака ограничат дневной прогрев воздуха значениями температура 25…27° в столице и 23…28° в Подмосковье. В пятницу, 31 августа, временами дождь, ночью 10…15°, днем – 19…24°. В субботу, 1 сентября, местами небольшой дождь, ночью 7…12°, днем – 20…25°.

Как отмечают сотрудники Гидрометцентра России, средняя температура прошедших дней августа в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, почти на 3 градуса превышает климатическую норму. По средней температуре август может стать 4-ым самым теплым за время существования станции (с 1948 года). Примерно таким же теплым был август два года назад – в 2016 году. Осадков за прошедший период месяца выпало 25 мм, или 32 % от нормы. Согласно прогнозам, предстоящие дожди могут вывести месяц из десятки самых сухих, оживить пейзажи и наполнить пруды в парках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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