США рискуют оказаться в изоляции: Европа опасается истеричного Трампа и глобального экономического кризиса

Новый пакет антироссийских санкций, введенный Конгрессом США из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии химическим ядом «Новичок», грозит обернуться новым мировым экономическим кризисом. Судя по публикациям в западной прессе, как передает корреспондент РИА «Новый День», Евросоюз недоволен позицией Вашингтона в «денежных войнах» и не готов терпеть финансовые убытки из-за нового истеричного стиля американской внешней политики.

За неделю до вступления в силу нового законопроекта, тема санкций широко обсуждалась в западной прессе. Британская газета The Guardian обратила внимание, что с момента вступления в должность Трамп неоднократно прибегал к драконовским экономическим санкциям, «запуская их, как ракеты, по странам и людям», действия которых идут вразрез с его интересами.

Издание напоминает, что только за 2017 года Минфин США ввел санкции в отношении 944 иностранных юридических и физических лиц. В этом году, по прогнозам, общее число превысит 1000. При этом отмечается, что из-за американского законодательства, страны, которые сотрудничают с государствами, попавшими в немилость Белого дома, также попадают под ограничения.

В результате Америка все больше изолирует себя от внешнего мира. Как полагает газета, чем больше США будут полагаться на односторонние санкции и тарифы, тем больше вероятность того, что остальной мир – без учета возможных финансовых санкций – откажется подыгрывать Вашингтону.

«Те, кто может себе это позволить, как Китай и ЕС, неизбежно ответят тем же, создавая взаимно разрушительную спираль экономического спада. Те, кто не может защитить себя, такие как, малые страны с формирующейся рыночной экономикой, будут искать помощи в других странах», – говорится в статье.

Как поясняет газета, напряженность, которая возникает в результате экономических войн, «разъединяет друзей Америки, объединяет и укрепляет ее конкурентов и врагов, ускоряя при этом поиск альтернатив американскому лидерству».

«Этот эффект уже можно наблюдать в расширении геополитического сотрудничества Китая и России, а также в усилении экономического выравнивания через такие группы, как Шанхайская Организация сотрудничества восьми стран», – отмечает газета.

В этой связи, как пишут западные СМИ, дискуссии по поводу отношений ЕС и России снова выявили линию разлома между теми, кто готов к ужесточению ограничений, и теми, кто стремится сохранить существующие политические и экономические связи. The Guardian напоминает, что Австрия, председательствующая в ЕС, не выслала дипломатов, так как приняла решение быть «нейтральной страной, «новое популистское правительство Италии настаивает на смягчении санкций», а канцлер Германии Ангела Меркель продолжает сотрудничество с Россией по «Северному потоку-2», который «сделает ЕС более зависимым от поставок российского газа».

В связи с этим The Guardian подчеркивает, что Россия пытается «подорвать основы либеральной демократии» и обвиняет президента РФ Владимира Путина в том, что он превратил мир в «еще более опасным место». В частности, министр иностранных дел Джереми Хант в своем выступлении на прошлой неделе призвал ЕС оказать большее давление на Москву, чтобы «защитить западную демократию от российского вмешательства и обеспечить соблюдение Россией международных правил».

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше, призываем Европейский Союз сделать так, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими, и чтобы мы действительно стояли плечом к плечу с США», – заявил Хант.

Однако, как отмечает издание, предпосылок для того, чтобы Брюссель ввел более жесткие санкции против Москвы сейчас мало.

Французская газета Le Temps также подчеркивает, что США со своей внешней политикой рушат стабильность в глобальной экономике в попытке изолировать Россию. «Вашингтон роет ров вокруг России, заставляя каждого выбирать свой лагерь», – говорится в статье.

При этом, как отмечает издание, у такой политики все же есть заметные успехи, например, давление США на Москву уже побудило крупные международные банки отвернуться от российских клиентов. Второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse уже сообщил, что закроет часть российских активов. Это означает, что «Швейцария может перестать быть безопасным убежищем для больших состояний, близких к Кремлю», – считает Le Temps.

Другая французская газета Le Parisien подчеркивает, что продолжение санкционной войны может привести к обострению глобальных экономических проблем. Издание считает, что США никогда не применяли оружие экономических санкций на такой систематической основе.

«Метод Трампа теперь обкатан: сначала идут угрозы, а затем первый этап санкций, наблюдение, а затем второй удар, еще более тяжелый», – говорится в статье.

Однако, как считают эксперты, следуя такой политике, Трамп «играет с огнем» и полагается на риск, так как нестабильность на фондовых рынках достигает критических уровней.

Немецкая газета Godmode, прогнозируя возможные последствия санкций, отмечает, что ограничительные меры действительно повлекут отток иностранного капитала из России. По мнению финансового аналитика Яна Берхольда, иностранцы, которые владеют российскими активами, серьезно рискуют.

«В последние годы различные классы активов в России значительно возросли в цене, и теперь могут стать все более уязвимыми к политическим событиям. Российские государственные облигации приобрели большую ценность, что отражается на снижении доходности (в местной валюте). Очевидно, что значительное повышение курса рубля по отношению к доллару с начала 2016 года», – считает Бертхольд.

При этом издание поясняет, что до сих пор влияние санкций на российскую экономику было довольно «умеренным» и экономический спад был скорее спровоцирован падением цен на нефть, нежели ограничениями со стороны стран Запада.

«Однако новые предложения содержат значительно более жесткие меры, в том числе всеобъемлющий запрет на торговлю российскими корпоративными и государственными облигациями. На такие шаги финансовые рынки могли бы реагировать гораздо сильнее, особенно если иностранные инвесторы были бы вынуждены сдать существующие позиции. В целом трудно точно предсказать масштабы любых будущих санкций США против России. Тем не менее, путь к дальнейшему эскалации, кажется, намечен. Таким образом, инвесторы должны бороться с соответствующими рисками», – сказал Берхольд.

Американская газета The Washington Post, прогнозируя возможный эффект от принятия новых ограничений, напомнила о проблемах на алюминиевом рынке из-за того, что под санкции попала компания «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски.

«Санкции вызвали хаос далеко за пределами России. Мировые цены на алюминий выросли и повлекли убытки в американских и европейских компаниях, которые используют металл. Этот эпизод является предостерегающей историей, поскольку Соединенные Штаты готовят большие санкций против России, которые повлияют на экспорт технологий США, а некоторые из них рассматриваются в Конгрессе, что может оказаться болезненным для европейских нефтегазовых компаний», – говорится в статье.

При этом даже американская газета признает, что несмотря на то, что нынешняя администрация Белого дома активно вводит экономические ограничения по отношению к целому ряду зарубежных стран, в том числе Ирану, Кубе, Мьянме и Северной Корее, именно антироссийские санкции могут очень серьезно расшатать экономическую стабильность в мире.

По оценке экспертов, поскольку Россия «играет значительную роль в мировой торговле», санкции наносят удар не только по главной цели – Москве, но и «зацепляют ударом» случайных жертв в Соединенных Штатах и Европе.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня начали действовать новые санкции США, введенные в отношении России. Предполагается, что ограничительные меры будут двухэтапными. Первый пакет санкций, начавший действовать 27 августа, включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначение, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней – в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Этот «пакет» ограничений предполагает существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.08.18

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