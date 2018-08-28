МЧС предупреждает об опасной жаре в Москве

Сегодня в отдельных районах Москвы ожидается сильная жара до 31 градуса. В связи с этим столичный главк МЧС советует жителям города избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

Ранее синоптики предупреждали, что конец лета 2018 в Москве будет аномально теплый. По прогнозу Гидрометцентра РФ, завтра, 29 августа, температура воздуха составит 27-29 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В четверг, 30 августа, столбик термометра опустится до 25 градусов, местами возможны грозы. В последний день лета, 31 августа, температура понизится до 21-23 градусов, дожди продолжатся.

По прогнозам синоптиков, на выходных сохранится теплая и влажная погода, температура будет колебаться между 20 и 25 градусами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

Путина поймали на ошибке во время выступления по пенсионной реформе. / «Моего мужа намеренно калечат»: Удальцов возвращен в спецприемник. / Трамп теряет Европу: Германия и Франция отказываются быть «вассалами» США. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»