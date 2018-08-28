Минобороны обрастает долгами

Количество судебных дел по задолженностям Минобороны РФ перед коммунальщиками накануне отопительного сезона вновь преодолели трехтысячную планку и к концу года могут достигнуть нового рекорда. Однако военные пока не спешат расплачиваться по долгам.

В прошлом марте Минобороны РФ провело реформу ведомственного ЖКХ. Ее главная идея – отказ от аутсорсинга и переход к прямым контрактам с поставщиками. Для исполнения реформы создали «Центральное жилищно-коммунальное управление», которое взяло на себя функции предшествующих подрядчиков. Этот шаг должен был снизить коррупцию и увеличить контроль над финансами. Однако вопрос с долгами, которые копились компаниями Минобороны с 2009 года, остается не разрешенным.

Ежедневно в арбитражный суд поступает множество исков к Министерству обороны России. Согласно статистике, в 2017 году в арбитраж было подано 3591 заявление, к 23 августа нынешнего года накопилось уже 3227, вероятно, что к концу декабря их количество превысит пять тысяч. В сфере ЖКХ общая задолженность министерства перед ресурсоснабжающими организациями составляет около 29 млрд рублей. Не все эти долги военные признают, и, следовательно, оплачивать не спешат, ссылаясь на банкротство компаний. Правительство такую позицию военных не разделяет – власти призвали Минобороны погасить все имеющиеся задолженности за коммунальные услуги и не допускать их образования вновь.

Между тем, несмотря на проводимые реформы, жизнь обитателей ведомственных домов ухудшается с каждым днем. В преддверие отопительного сезона проблемы из-за отсутствия денежных средств появились у военных коммунальщиков в городе Вольск Саратовской области. Здесь ведомственное ФГБУ «ЦЖКУ» обслуживает три котельные. На днях их должны были запустить, однако вскрылось, что из-за нехватки денег не была произведена экспертиза дымовых труб. Это значит, что котельные останутся без паспорта готовности, а жители города – без отопления.

Кризисная ситуация сложилась во 2-м микрорайоне в Мирном Архангельской области. Граждане совсем недавно въехали в квартиры, но уже столкнулись с множеством проблем. В управляющую компанию ежедневно поступают жалобы на постоянное отключение электричества и на отсутствие уборки в подъездах и во дворах. Но в штате банально не хватает дворников и другого персонала, однако решать эту проблемы ведомство пока не спешит.

С неплатежами столкнулись и военные строители. На пути к банкротству Главное военно-строительное управление №6 и №7, организации находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому и не могут оплачивать задолженности. В действительности деньги у компаний есть, все дело в неэффективном управлении и коррупции. Еще одна уловка, часто применяемая военными – подпись документов другими людьми. Когда военкомат Ханты-Мансийского автономного округа решил не платить за обслуживание системы «КонсультантПлюс», он сослался на отсутствие подписи на бумажном контракте и на то, что акты выполненных работ со стороны комиссариата подписывал сотрудник, не имеющий на это права. Оба аргумента суд отклонил, поскольку контракт был подписан электронными подписями, а подпись «неуполномоченного» скреплена военкоматской печатью.

Очевидно, что отдельных реформ для решения всех проблем военного ведомства недостаточно. Необходимо серьезно пересмотреть всю систему финансирования министерства, поскольку торможение денежных потоков в итоге отрицательно сказывается на всех сферах экономики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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