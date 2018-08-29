Жара не отступает от Москвы: МЧС снова предупреждает об опасности

Столичный главк МЧС выступил с экстренным предупреждением о неблагоприятных погодных условиях в Москве: сегодня вновь ожидается жара с максимальной температурой воздуха до 31 градуса.

«В связи с прогнозируемым явлением Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, пейте больше воды», – говорится в сообщении.

Накануне в Москве был зафиксирован рекорд температуры воздуха для августа – воздух на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 прогрелся до 29,6 градуса. Вместе с тем в центре столицы, на улице Балчуг, в 15:00 температура поднялась до 30,7 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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