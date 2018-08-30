К московскому региону приближается ненастье: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Москве. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, сегодня во второй половине дня в столице ожидается дождь, гроза, ветер с порывами 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит в столице 25…27°, по области 23…28°.

Завтра, 31 августа, погода продолжит портиться. Ночью температура в Москве и Подмосковье до 15°. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура в городе 22…24°, по области 21…26°. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В субботу, 1 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха сохранится в районе 24 – 27°. 2 и 3 сентября также переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура ночью 9...14°, днем 22...27°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.08.18

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