Лёня Голубков возвращается

Знаменитый актер Владимир Пермяков, известный на постсоветском пространстве благодаря роли в телерекламе «МММ» под именем Лёни Голубкова, вернется на сцену 9 сентября. Как стало известно РИА «Новый День», артист примет участие в онлайн марафоне «Ночь выборов» в Москве.

В каком статусе выступит актер, источники не раскрывают, но отмечают, что Пермяков призван «разбавить» компанию известных политологов и политиков, которые будут обсуждать ход и итоги голосования на региональных выборах в России.

Как известно, 9 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 22 регионах России и непрямые выборы глав четырех регионов: их изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. В 16 субъектах РФ состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

Ранее организаторы «Ночи выборов» анонсировали приглашение на онлайн-марафон видных политических экспертов, непосредственных участников избирательных кампаний, в том числе губернаторских, а также авторов наиболее популярных Telegram-каналов, а по итогам выявить наиболее удачливых прогнозистов результатов выборов.

Как ожидается, всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов», аудитория которого год назад достигла 15 млн человек, продлится 10 часов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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